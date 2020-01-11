В субботу, 11 января, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, в восточных регионах – дождь с мокрым снегом.
В южных областях дневная температура местами будет достигать +8.
На западе – до +6, на градус ниже на севере и в центре страны.
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В восточных областях – от +2 до +4.
В Киеве сегодня дождь, в течение дня 3-5 выше нуля.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине на старый Новый год 2020.
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