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Факты / Украина

Погода в Украине на 11 января (КАРТА)

В субботу, 11 января, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, в восточных регионах – дождь с мокрым снегом.

В южных областях дневная температура местами будет достигать +8.

На западе – до +6, на градус ниже на севере и в центре страны.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

В восточных областях – от +2 до +4.

В Киеве сегодня дождь, в течение дня 3-5 выше нуля.

Погода на 11 січня

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине на старый Новый год 2020.

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