Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевои

Полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.
Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков Facebook.
– Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, в частности – в убийстве Амины.
ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенной на месте преступлении оружия. Продолжаются следственные действия, – написал Аваков.
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Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевои на переезд в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.
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