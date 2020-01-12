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Факты / Украина

Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевои

Полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков Facebook.

– Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, в частности – в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенной на месте преступлении оружия. Продолжаются следственные действия, – написал Аваков.

Читайте: В Киеве в честь Амины Окуевой назовут улицу

Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевои на переезд в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

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