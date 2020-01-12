Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої

Оперативники Нацполіціі затримали організатора вбивства учасниці АТО, що служила в лавах батальйону поліції Київ-2 Аміни Окуевої.
Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
– Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у низці вбивств, зокрема – у вбивстві Аміни.
ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочині зброї. Тривають слідчі дії, – написав Аваков.
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Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи злочинців, які підозрюються у вбивстві Окуєвої, загалом входило сім осіб.
Частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали ще у вересні 2019 року.
– Сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи, – зазначив Клименко.
– Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Крім того, перевіряється причетність затриманих до скоєння інших злочинів, – розповів Клименко.
Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва й Окуєвої на переїзд у Глевасі під Києвом. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці.