Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої

Оперативники Нацполіціі затримали організатора вбивства учасниці АТО, що служила в лавах батальйону поліції Київ-2 Аміни Окуевої.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

– Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у низці вбивств, зокрема – у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочині зброї. Тривають слідчі дії, – написав Аваков.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу групи злочинців, які підозрюються у вбивстві Окуєвої, загалом входило сім осіб.

Частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали ще у вересні 2019 року.

– Сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи, – зазначив Клименко.

– Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Крім того, перевіряється причетність затриманих до скоєння інших злочинів, – розповів Клименко.

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва й Окуєвої на переїзд у Глевасі під Києвом. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці.