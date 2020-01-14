Детям-сиротам повысят выплаты на 1 тыс. грн: закон прошел первое чтение

Законопроект №2494 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины парламент принял в первом чтении голосами 276 народных депутатов.

Документом предусмотрено повышение соцвыплат детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

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Министр соцполитики Юлия Соколовская на заседании Верховной Рады объяснила, что размер выплат планируется увеличить с 2 до 2,5 прожиточных минимумов – это примерно на 1 тыс. грн.

По ее словам, в случае принятия закона повышенные выплаты получат 42 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Кроме того, законом предусмотрено повышение выплат для семей, где есть дети с инвалидностью – на 2,6 тыс. грн, а 80-летним пенсионерам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, – на 600 грн.

Недавно Кабмин одобрил создание в 2020 году Государственной социальной службы Украины.