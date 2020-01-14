Дітям-сиротам підвищать виплати на 1 тис. грн: закон пройшов перше читання

Законопроект №2494 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України парламент ухвалив у першому читанні голосами 276 народних депутатів.

Документом передбачено підвищення соцвиплат дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та пенсіонерам, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду.

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Міністр соцполітики Юлія Соколовська на засіданні Верховної Ради пояснила, що розмір виплат планується збільшити з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів – це приблизно на 1 тис. грн.

За її словами, у разі ухвалення закону підвищені виплати отримають 42 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, законом передбачено підвищення виплат для сімей, де є діти з інвалідністю – на 2,6 тис. грн, а 80-річним пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду, – на 600 грн.

Нещодавно Кабмін схвалив створення в 2020 році Державної соціальної служби України.