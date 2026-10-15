Украина продолжает мобилизацию, чтобы пополнять войско и поддерживать его численность. Но длительная война осложняет набор людей, а вопрос соблюдения прав военнообязанных остается актуальным.

Факты ICTV выяснили, что известно о темпах мобилизации в Украине за последние месяцы, сколько людей необходимо привлекать в войско ежемесячно и какие области уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал примерами организации мобилизационных процессов.

Какие темпы мобилизации в Украине за последние месяцы

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план мобилизации. Об этом он рассказал в интервью молдавскому изданию Маленькая страна.

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Чиновник объяснил, что трудности с набором военнослужащих закономерны на фоне продолжительной войны. По его словам, несмотря на сложности, ответственные структуры справляются с поставленными задачами, хотя этот процесс дается нелегко.

Буданов подчеркнул, что существенных изменений в количественных показателях призыва не стоит ожидать только за счет изменения подходов к работе соответствующих органов. Потребность войска в пополнении остается значительной.

Сколько людей нужно мобилизовать ежемесячно

Во время трансляции телемарафона Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо мобилизовать не менее 30 тыс. военнообязанных ежемесячно. По его словам, это минимальное количество людей, необходимое для поддержания нынешней ситуации на фронте.

Он также отметил, что не ожидает резкого улучшения количественных показателей после назначения министром обороны Евгения Хмары. По мнению Буданова, потребность в пополнении войска остается неизменной, даже если меняются подходы к организации призыва.

Отдельно глава Офиса президента подчеркнул необходимость менять работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о противодействии неправомерным действиям и силовым методам во время мобилизации.

Темпы мобилизации за последние месяцы по областям

Статистика о количестве мобилизованных в разрезе областей Украины не публикуется в открытом доступе. Подробные сведения о мобилизации во время военного положения относятся к информации с ограниченным доступом, поскольку их разглашение может помочь противнику оценить мобилизационные возможности регионов, особенности комплектования войска и оборонный потенциал отдельных территорий.

Однако Дмитрий Лубинец обратил внимание на различия в организации мобилизационных процессов в регионах.

В интервью Новини.LIVE омбудсмен назвал Кировоградскую и Хмельницкую области положительными примерами. По его словам, Кировоградская область, в частности Кропивницкий, демонстрирует высокие показатели с учетом численности населения и количества мобилизованных.

Лубинец считает, что опыт этих регионов стоит изучать и распространять. По его мнению, организация мобилизации с соблюдением прав граждан способствует доверию к сотрудникам ТЦК и СП и снижает риск конфликтов.

Омбудсмен сообщил, что больше всего обращений по поводу возможных нарушений со стороны представителей ТЦК поступает из Закарпатской области. Жалобы также фиксируют в Одесской и Днепропетровской областях, а резонансные случаи происходили во Львовской области.

Изменится ли система мобилизации в Украине

Кирилл Буданов не прогнозирует кардинальных изменений в системе мобилизации, пока продолжается война. Он признает наличие проблем и подчеркивает необходимость совершенствовать работу ТЦК и СП.

Министр обороны Евгений Хмара также заявлял о необходимости комплексно урегулировать мобилизационные процессы. При принятии решений, по его словам, должны учитывать ситуацию в войсках и общие потребности обороны.

Таким образом, по заявлению Буданова, в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план мобилизации, а потребность составляет не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Однако точных открытых данных о фактическом количестве мобилизованных за каждый из последних месяцев и полной статистики по областям нет.

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