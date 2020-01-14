За 2019 год НБУ удалось обнаружить 58 нелегальных пунктов обмена валют. Они действовали в Киеве и в городах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областей.















НБУ обнаружил почти 60 нелегальных обменников в 2019 году (СПИСОК) / 4 фотографии

Проверки проводились в соответствии с Законом Украины О Национальном банке Украины (статья 7, пункт 14).

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Национальный банк определил такие нарушения порядка осуществления валютообмена:

отсутствие документов на проведение валютно-обменных операций;

значительное несоответствие между бухгалтерскими отчетами и наличными деньгами в кассах валютообменников;

отсутствие обратной связи с работниками Национального банка (неоказание необходимых документов и материалов по запросу).

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Не так давно Факты ICTV писали о том, что в Раде предлагают ввести налог на обмен наличной валют

Фото: Минфин