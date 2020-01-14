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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ викрив майже 60 нелегальних обмінників у 2019 році (СПИСОК)

За 2019 рік НБУ вдалось виявити 58 нелегальних пунктів обміну валют. Вони діяли у Києві та в містах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Сумської, Тернопільської, Харківської та Херсонської областей.

НБУ викрив майже 60 нелегальних обмінників у 2019 році (СПИСОК) / 4 фотографии

Перевірки проводилися відповідно до Закону України Про Національний банк України (стаття 7, пункт 14).

Читайте: Переказ і обмін валюти по-новому – що змінив закон про валюту

Національний банк визначив такі порушення порядку здійснення валютообміну:

  • відсутність документів на проведення валютно-обмінних операцій;
  • значна невідповідність між бухгалтерськими звітами та готівкових грошей в касах валютообмінників;
  • відсутність зворотнього звязку з працівниками Національного банку (ненадання потрібних документів та матеріалів на вимогу).

обмін валют

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що у Раді пропонують ввести податок на обмін готівкової валюти

Фото: Мінфін

Джерело: НБУ

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