На Житомирщине задержали “рабовладельцев”, которые держали семь человек

В Житомирской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые подозреваются в торговле людьми и принудительном удержании в течение длительного времени семи человек.

15 января в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту торговли людьми правоохранители провели ряд обысков.

– В ходе проведенных следственных действий в одном из зданий, которое занимают фигуранты уголовного производства, обнаружено семь человек, один из них гражданин Белоруссии. Их в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания, – сказано в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что во время операции правоохранителей один человек, который удерживался против воли, убежал.

– Установлено, что четверо лиц на территории Олевского и Емильчинского районов Житомирщины организовали укрывательство людей, предварительно их завербовав и использовав на разных работах. К тому же, у насильно удерживаемых семь человек отобрали документы, – говорится в сообщении.

Злоумышленники удерживали мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, в том числе некоторые из них имели инвалидность.

– К удерживаемых людей применяли насилие, запрещали покидать места так называемого проживания и работы, пресекали попытки сопротивления, – рассказали в прокуратуре.

По информации ведомства, в помещениях во время обысков обнаружили огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

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Сейчас четырех человек задержаны. Двум из них сообщено о подозрении в совершении преступления по факту организации вербовки, перемещения, сокрытия людей с целью трудовой эксплуатации.

Также решается вопрос о применении мер по всем задержанных. Им грозит лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без него.

Ранее двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области.