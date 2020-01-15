На Житомирщині затримали “рабовласників”, що тримали сімох людей

На Житомирщині правоохоронці викрили групу осіб, які підозрюються у торгівлі людьми та примусовому утриманні протягом тривалого часу семи чоловік.
15 січня у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом торгівлі людьми правоохоронці провели низку обшуків.
– У ході проведених слідчих дій в одній із будівель, яку займають фігуранти кримінального провадження, виявлено сімох осіб, один з них громадянин Білорусії.
Їх протягом тривалого часу примусово утримували з метою трудової експлуатації у неналежних умовах проживання та харчування, – сказано у повідомленні прокуратури.
У прокуратурі уточнили, що під час операції правоохоронців один чоловік, який утримувався проти волі, утік.
– Установлено, що четверо осіб на території Олевського та Ємільчинського районів Житомирщини організували переховування людей, попередньо їх завербувавши та використовуючи на різних роботах.
До того ж, у насильно утримуваних сімох людей відібрали документи, – йдеться у повідомленні.
Зловмисники утримували чоловіків віком від 20 до 50 років, зокрема деякі з них мали інвалідність.
– До утримуваних людей застосовували насильство, забороняли залишати місця так званого проживання та роботи, припиняли спроби супротиву, – розповіли у прокуратурі.
За інформацією відомства, у приміщеннях під час обшуків виявили вогнепальну нарізну зброю, боєприпаси та вибухівку.
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Наразі чотирьох осіб затримано. Двом з них повідомлено про підозру у скоєнні злочину за фактом організації вербування, переміщення, переховування людей з метою трудової експлуатації.
Також вирішується питання про застосування запобіжних заходів щодо усіх затриманих. Їм загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без нього.
Раніше двоє засуджених втекли з колонії на Житомирщині.