Кодирование спутникового сигнала перенесли на неделю. По этому 23 крупнейших телеканала закодируют сигнал 28 января 2020 года.

Отсрочка проводится по просьбе операторов спутниковой связи и связана с ажиотажем на тюнеры и большим количеством звонков в call-центров. В частности, в Viasat поступает около 20 тыс. обращений ежедневно.

А домохозяйств, которые вынуждены будут выбрать другой тип приема в связи с кодированием спутника, по разным подсчетам, около 4 млн.

– Учитывая сложившуюся активность, мы приняли решение поддержать запрос провайдеров о переносе кодировки на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств – задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием, – отмечает Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia

Она также добавила, что холдинг StarLightMedia уже готов к кодированию – подключили все необходимое оборудование, запустили HD-версии каналов, а партнеры подтвердили техническую готовность.

К слову, Факты ICTV собрали все, что нужно знать о кодировании каналов, в одном материале.