Кодування супутникового сигналу перенесли на тиждень. Тож 23 найбільших телеканали закодують сигнал 28 січня 2020 року.

Відтермінування проводиться на прохання операторів супутникового зв’язку і пов’язане з ажіотажем на тюнери та великою кількістю дзвінків до call-центрів. Зокрема, до Viasat надходить близько 20 тис. звернень щоденно.

А домогосподарств, які змушені будуть обрати інший тип прийому через кодування супутника, за різними підрахунками, близько 4 млн.

– З огляду на таку активність, ми ухвалили рішення підтримати запит провайдерів про перенесення кодування на один тиждень. Ми розуміємо, що перепідключити понад 4 млн домогосподарств – завдання не просте, і ми прогнозували, що основний пік підключень припаде на останні тижні перед кодуванням, – зазначає Юлія Трибушна, директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia

Вона також додала, що холдинг StarLightMedia вже готовий до кодування – підключили все необхідне обладнання, запустили HD-версії каналів, а партнери підтвердили технічну готовність.

До слова, Факти ICTV зібрали все, що треба знати про кодування каналів, в одному матеріалі.