Нарезка фраз, чтобы создать сенсацию: Арахамия о записях с Гончаруком

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству склейкой нарезанных фраз.

Арахамия не отрицал, что на записях именно голос Гончарука, однако считает, что аудиофайл смонтирован.

– Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа, – отметил Арахамия.

Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести “сигнальное” голосования по объявлению недоверия Гончаруку, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, все голоса связаны с одной и той же группой.

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Комментируя слова, которые якобы говорит на записи Гончарук, о том, что у президента “туман в голове”, Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично.

– Не думаю, что в Гончарука такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть “чудесные” нарезки, – добавил Арахамия.

Напомним, ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы премьер не лучшим образом отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском и признается, что плохо разбирается в экономике.

В пресс-службе Кабмина заявили, что не владеют информацией о достоверности этих аудиозаписей.