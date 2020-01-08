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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Мелитополе мужчина подал в суд на ПриватБанк и выиграл дело

Финучреждение насчитало мужчине 60 тыс. грн долга, из которых большую часть составляли штрафы и проценты.

В Мелитополе мужчина подал в суд на ПриватБанк и выиграл дело

Мелитополец Руслан Гаврилюк одержал победу в деле против ПриватБанка.

О выигранном суде Гаврилюк сообщил на своей странице в Facebook.

– Я выиграл суд с ПриватБанком! С 60 тыс. грн, что насчитал банк, я выплачу только не погашенное тело кредита – 9 тыс. грн.

Мужчина отметил, что ПриватБанк удвоил ему процентную ставку, что является нарушением договора.

В 2018 году клиент приобрел в кредит холодильник и телефон.

Гаврилюк два месяца не мог погашать кредит. ПриватБанк без предупреждения вдвое повысил процентную ставку по кредиту.

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Магазину деньги перечислялись, но одновременно росла задолженность перед банком. Затем сотрудники финучреждения стали автоматически списывать половину ежемесячных поступлений с другого счета клиента, на который поступала его пенсия по инвалидности.

Долг продолжал увеличиваться и Руслану стали поступать угрозы, после чего он обратился в суд.

Согласно решению суда, мужчина обязан погасить только сумму основного долга. Остальные претензии банка признаны безосновательными.

Ранее Приватбанк подал иск против экс-владельцев на $600 млн в суд Израиля.

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