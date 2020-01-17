Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Глава государства заявил, что рассмотрел заявление Гончарука о его отставке с должности премьер-министра.

– Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически, – заявил президент.

В частности, правительство должно представить новую концепцию заработных плат министров, руководителей ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

– Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет поднимать эти заработные платы, – отметил Зеленский.

Также он добавил, что с министрами, которых не устроит зарплата, придется расстаться.

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Кроме того, президент дал задание премьеру: урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК Нафтогаз Украины за получение компенсации от ПАО Газпром.

Кроме того, президент подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений.

Также Владимир Зеленский отметил, что непрофессиональных работников правительства следует уволить.

Владимир Зеленский также попросил главу Кабмина наладить работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

В свою очередь Алексей Гончарук поблагодарил президента за доверие и согласился с предложенными изменениями.

– Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи, – отметил Алексей Гончарук.

Напомним, ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

Утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому.