Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Очільник держави заявив, що розглянув заяву Гончарука про його відставку з посади прем’єр-міністра.

– Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично, – заявив президент.

Зокрема, уряд повинен представити нову концепцію заробітних плат міністрів, керівників відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.

– Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати не можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати, – зазначив Зеленський.

Також він додав, що з міністрами, яких не влаштує зарплата, доведеться попрощатися.

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Крім того, президент дав завдання прем’єру: врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топ-менеджерам НАК Нафтогаз України за отримання компенсації від ПАТ Газпром.

Крім того, Президент наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

Також Володимир Зеленський наголосив на тому, що непрофесійних працівників уряду варто звільнити.

Володимир Зеленський також попросив очільника Кабміну налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами.

У свою чергу Олексій Гончарук подякував президенту за довіру та погодився із запропонованими змінами.

– Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання, – зазначив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

Вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку.