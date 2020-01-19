PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На коленях и со слезами на глазах: как прощаются с погибшими в авиакатастрофе МАУ

В Международном аэропорту Борисполь проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ.

Кортеж с украинцами, погибшим в результате авиакатастрофы в Иране, в терминал провожали Нацгравдийцы, которые выстроились вдоль дороги. Среди погибших – 9 членов экипажа.

В аэропорту коллеги образовали живой коридор.

На коленях и со слезами на глазах: как прощаются с погибшими в авиакатастрофе МАУ / 6 фотографий

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: в Украину возвращаются тела погибших (ОНЛАЙН) 

Когда начали выносить гробы с погибшими членами экипажа, мужчины встали на колени. Все работники авиакомпании МАУ принесли с собой цветы. Никто не сдерживал слез.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился вблизи международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Впоследствии Иран официально признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Фото: Офис президента 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка