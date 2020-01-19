В Международном аэропорту Борисполь проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ.

Кортеж с украинцами, погибшим в результате авиакатастрофы в Иране, в терминал провожали Нацгравдийцы, которые выстроились вдоль дороги. Среди погибших – 9 членов экипажа.

В аэропорту коллеги образовали живой коридор.























На коленях и со слезами на глазах: как прощаются с погибшими в авиакатастрофе МАУ / 6 фотографий

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Когда начали выносить гробы с погибшими членами экипажа, мужчины встали на колени. Все работники авиакомпании МАУ принесли с собой цветы. Никто не сдерживал слез.



Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился вблизи международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Впоследствии Иран официально признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Фото: Офис президента