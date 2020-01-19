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Факти / Україна / Суспільство

Навколішки та зі сльозами на очах: як прощаються із загиблими в авіакатастрофі МАУ

У Міжнародному аеропорті Бориспіль проходить церемонія прощання з загиблими в авіакатастрофі літака МАУ.

Кортеж із українцями, загиблими внаслідок авіакатастрофи в Ірані, до терміналу проводжали Нацгравдійці, які вишукувалися вздовж дороги. Серед загиблих – 9 членів екіпажу.

В аеропорту колеги утворили живий коридор.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)

Коли почали виносити труни з загиблими членами екіпажу, чоловіки встали навколішки. Усі працівникі авіакомпанії МАУ принесли з собою квіти. Ніхто не стримував сліз.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився поблизу міжнародного аеропорту в Тегерані відразу після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.

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