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Факты / Украина

В Запорожье мужчина сбросил с моста на рельсы собаку и оставил умирать

21 января в Запорожье мужчина бросил собаку с моста на железнодорожную колею и оставил там.

В Вознесеновское отделение полиции с соответствующим заявлением обратилась местная жительница.

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23 января правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний мужчина.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее Факты ICTV писали, что мужчине дали 6 лет тюрьмы за издевательство над котом.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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