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Факти / Україна

У Запоріжжі чоловік скинув з моста на рейки собаку та залишив помирати

21 січня в Запоріжжі чоловік кинув собаку з моста на залізничну колію і залишив там.

У Вознесенівське відділення поліції з відповідною заявою звернулася місцева мешканка.

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23 січня правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний чоловік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Зловмиснику загрожує арешт на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років.

Раніше Факти ICTV писали, що чоловікові дали 6 років в’язниці за знущання над котом.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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