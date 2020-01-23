У Запоріжжі чоловік скинув з моста на рейки собаку та залишив помирати

21 січня в Запоріжжі чоловік кинув собаку з моста на залізничну колію і залишив там.
У Вознесенівське відділення поліції з відповідною заявою звернулася місцева мешканка.
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23 січня правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний чоловік.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).
Зловмиснику загрожує арешт на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років.
Раніше Факти ICTV писали, що чоловікові дали 6 років в’язниці за знущання над котом.
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