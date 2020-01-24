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Факты / Украина / Общество

Кабмин инициировал выплату компенсаций в случае задержек пенсий и зарплат

Правительство инициировало введение компенсаций для людей, если им задерживают некоторые государственные выплаты. Соответствующий законопроект будет подан в парламент.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. К ним относятся:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

Читайте: Детям-сиротам повысят выплаты на 1 тыс. грн: закон прошел первое чтение

К слову, ранее Факты ICTV писали, что правительство выделило 46 млн грн на ликвидацию задолженности перед врачами.

Всего по состоянию на декабрь 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575, 8 млн грн) больше, чем на начало года.

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