Кабмин инициировал выплату компенсаций в случае задержек пенсий и зарплат

Правительство инициировало введение компенсаций для людей, если им задерживают некоторые государственные выплаты. Соответствующий законопроект будет подан в парламент.
Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. К ним относятся:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
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К слову, ранее Факты ICTV писали, что правительство выделило 46 млн грн на ликвидацию задолженности перед врачами.
Всего по состоянию на декабрь 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575, 8 млн грн) больше, чем на начало года.