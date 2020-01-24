Кабмін ініціював виплату компенсацій у разі затримок пенсій і зарплат

Уряд ініціював запровадження компенсацій для людей, якщо їм затримують деякі державні виплати. Відповідний законопроект буде подано до парламенту.

Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація. До них належать:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення);

сума індексації грошових доходів громадян.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, що уряд виділив 46 млн грн на ліквідацію заборгованості перед лікарями.

Усього станом на грудень 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні становила 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.