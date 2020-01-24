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Факты / Украина

Украинский народ как никто понимает трагедию Холокоста – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинский народ, как никакой другой, хорошо понимает трагедию Холокоста, которая произошла с евреями во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетчньяху в пятницу, 24 января, в Иерусалиме.

– Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира.

Читайте: Полное выступление Зеленского на форуме в Давосе

Ранее в Израиле заявили, что они озадачены и печальны тем, что Зеленский не пришел на форум памяти Холокоста.

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