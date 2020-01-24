Український народ, як ніхто, розуміє трагедію Голокосту – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що український народ, як жоден інший, добре розуміє трагедію Голокосту, яка сталася з євреями під час Другої світової війни.

Про це він сказав перед початком зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в п’ятницю, 24 січня, в Єрусалимі.

– Український народ, як ніхто, розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів українських євреїв під час Другої світової війни. І я довго думав про те, що сказати вам під час нашої особистої зустрічі. Наші особисті зустрічі завжди відкриті і приємні. Сказати вам дуже щирі слова, і всім людям Ізраїлю, і всім євреям світу.

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Раніше в Ізраїлі заявили, що вони стурбовані та засмучені тим, що Зеленський не прийшов на форум пам’яті Голокосту.