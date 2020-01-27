Убийство Гандзюк: Болгарии передали документы для экстрадиции Левина

Украина передала правоохранителям Болгарии документы, необходимые для экстрадиции подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

Он долгое время скрывался в стране, но недавно был задержан. Сейчас суд Болгарии арестовал Левина на 40 суток.

– Документы, необходимые для экстрадиции задержанного в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020 года, – сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Читайте: Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого Левина

Трепак также провел встречу с генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевым.

Во время встречи стороны обсудили возможность скорейшей экстрадиции Левина в Украину.

Напомним, суд Болгарии избрал меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Алексею Левину 27 января.

Сам фигурант дела настаивал на домашнем аресте, поскольку у него серьезные проблемы с сердцем.