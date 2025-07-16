За $9 тыс. помогал будущим врачам сдавать экзамен КРОК: в Киеве разоблачили иностранца
26-летний гражданин Индии получил подозрение за то, что помогал будущим врачам успешно сдавать единый государственный квалификационный экзамен КРОК.
Схема с подделкой на экзамене КРОК: что известно
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 26-летнему гражданину Индии, который за $9 тыс. оказывал помощь студентам-медикам в сдаче единого государственного квалификационного лицензионного экзамена КРОК.
Будущие медики отвечали только на часть вопросов, а остальные правильные ответы дописывали должностные лица центра тестирования.
Стоимость услуги составляла $9 тыс., а для поиска клиентов к делу привлекли гражданина Индии, который предлагал ее студентам-иностранцам.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Следствие продолжается, устанавливаются должностные лица центра тестирования, причастные к организации незаконной схемы.
Источник: Киевская городская прокуратура