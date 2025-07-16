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За $9 тыс. помогал будущим врачам сдавать экзамен КРОК: в Киеве разоблачили иностранца

долари
Фото: Unsplash

26-летний гражданин Индии получил подозрение за то, что помогал будущим врачам успешно сдавать единый государственный квалификационный экзамен КРОК.

Схема с подделкой на экзамене КРОК: что известно

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 26-летнему гражданину Индии, который за $9 тыс. оказывал помощь студентам-медикам в сдаче единого государственного квалификационного лицензионного экзамена КРОК.

Будущие медики отвечали только на часть вопросов, а остальные правильные ответы дописывали должностные лица центра тестирования.

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Стоимость услуги составляла $9 тыс., а для поиска клиентов к делу привлекли гражданина Индии, который предлагал ее студентам-иностранцам.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Следствие продолжается, устанавливаются должностные лица центра тестирования, причастные к организации незаконной схемы.

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Источник: Киевская городская прокуратура 

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