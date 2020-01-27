Вбивство Гандзюк: Болгарії передали документи для екстрадиції Левіна

Україна передала правоохоронцям Болгарії документи, які необхідні для екстрадиції підозрюваного у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Він тривалий час переховувався в країні, але нещодавно був затриманий. Наразі суд Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

– Документи, необхідні для екстрадиції затриманого до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року, – повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

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Трепак також провів зустріч з генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість швидкої екстрадиції Левіна до України.

Нагадаємо, суд Болгарії обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство Катерини Гандзюк Олексію Левіну 27 січня.

Сам фігурант справи наполягав на домашньому арешті, оскільки має серйозні проблеми з серцем.