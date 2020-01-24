Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого Левина

В Болгарии работники местных правоохранительных органов вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Речь идет об Алексее Москаленко (Левина), который во время следствия скрывался за пределами Украины.

– Это задержание – яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это – наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку, – заявил глава СБУ Иван Баканов.

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Алексей Левин, настоящая фамилия которого Москаленко, уроженец Херсона. Ему 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом. В июне 2016 года вышел на свободу по так называемому закону Савченко.

Ранее Факты ICTV писали, что в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации. Тогда сообщили о подозрении ее руководителю, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, он является помощником депутата областного совета Николая Ставицкого.

20 января Офис генпрокурора сообщил о подозрении и задержал экс-помощника народного депутата Украины предыдущих созывов Игоря Павловского. Именно его подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

21 января Печерский районный суд Киева взял под стражу Игоря Павловского. Его арестовали на два месяца без возможности внесения залога.