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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: в Болгарии суд арестовал Левина

Суд Бургаса арестовал на 40 дней украинца Алексея Левина, подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Сам подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он сказал, что имеет серьезные проблемы с сердцем – перенес четыре операции еще в Украине, но доказать это не смог.

Левин скрывался в частной квартире в Бургасе, о чем стало известно в ходе судебного заседания.

Напомним, несколько дней назад в Болгарии работники местных правоохранительных органов вместе с представителями Офиса генпрокурора и СБУ задержали подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), который во время следствия скрывался за пределами Украины.

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Алексей Левин, настоящая фамилия которого Москаленко, уроженец  Херсона. Ему 42 года. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом. В июне 2016 года вышел на свободу по так называемому закону Савченко.

Источник: Флагман

Фото: Dreamstime

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