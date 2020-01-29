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Факты / Украина

За ложный вызов экстренных служб штраф повысят до 10 тыс. грн

Правительство одобрило усиление ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8 500 грн.

Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, скорой или аварийных служб – он составит от 3 400 до 10 200 грн.

Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

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До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 грн.

Напомним, за 2019 год предъявлено 76 исков о бездеятельности органов власти и местного самоуправления по обеспечению надлежащей пожарной безопасности.

Фото: Dreamstime

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