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Факти / Україна

За хибний виклик екстрених служб штраф підвищать до 10 тис. грн

Уряд схвалив посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8 500 грн.

Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої або аварійних служб — він становитиме від 3 400 до 10 200 грн.

Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

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До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 грн.

Нагадаємо, за 2019 рік пред’явлено 76 позовів про бездіяльність органів влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення належної пожежної безпеки.

Фото: Dreamstime

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