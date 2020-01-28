Пожар в Одессе: Зеленский присвоил звание Герой Украины двум погибшим

28 января президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшим во время пожара в одесском колледже преподавателю высшей математики Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину.

– За героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в одесском колледже, – говорится в указе.

Также Зеленский посмертно присвоил орден Золотая Звезда.

Читайте: Пожар в Одессе – полный список жертв

Отметим, во время пожара Анна Бортюк спасала студентов, когда в третий раз возвращалась – она ​​погибла.

Сергей Шатохин во время пожара упал с пожарной лестницы. От полученных травм он погиб.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. От огня погибли 16 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что после пожара в колледже уволили областное руководство ГСЧС.