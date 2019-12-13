Рябошапка просит поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности

Премьер-министр Алексей Гончарук получил письмо, в котором просят повысить размер штрафов за нарушение пожарной безопасности.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил на имя премьер-министра Алексея Гончарука письмо, в котором говорится о штрафах за нарушения пожарной безопасности.

Он считает, что они должны быть увеличены в Украине, поскольку почти не влияют на обеспечение надлежащей безопасности.

– Имеющаяся ответственность – штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц – 34-170 грн – не является надлежащим рычагом влияния, – говорится в письме генпрокурора.

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Кроме того, в Генпрокуратуре рассказали, что за 2019 год предъявлены 76 исков касательно бездеятельности органов власти и местного самоуправления по обеспечению надлежащей пожарной безопасности.

68 из таких исков были удовлетворены в судах. В частности, было удовлетворено требование устранить нарушения пожарной безопасности в Харьковском гидрометеорологическом техникуме Одесского государственного экологического университета.

К слову, в Одесской области планируют закрыть четыре школы за нарушения правил пожарной безопасности.