Пробки в Киеве по состоянию на 19.00 31 января достигают 7 баллов. По данным Google Maps, в столице зафиксировано более 20 ДТП.

На правом берегу затруднено движение транспорта на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, Московской, Сечевых Стрельцов, Черновола, Винниченко, Короленковской, Глыбочицкой, Большой Житомирской, Владимирском спуске, проспекте Победы.

Пробки наблюдаются возле центральных станций метро Площадь Льва Толстого, Палац спорта, Печерской, Кловской, Золотые ворота, Театральная.

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На левом водители испытывают неудобства на Броварском проспекте возле метро Гидропарк, Левобережная и Черниговская, на улице Бажана возле метро Славутич, Осокорки, Харьковская и Вырлица. Также проблемы с движением зафиксированы на улице Днепровская Набережная, проспекте Соборности, улице Сверстюка и Гагарина.

Кроме этого проблемы с движением есть на мосту Патона, мосту Метро и Северном мосту.

Как известно, в Киеве с 30 января по 1 февраля ограничат дорожное движение в связи с визитом государственного секретаря США Майка Помпео.