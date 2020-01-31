Налог на недвижимость будут платить те жители Украины, которые имеют в собственности имущество с квадратурой, превышающей допустимую норму.

Она установлена на уровне 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для частных домов.

Налогом на недвижимость в 2020 году будет также облагаться и нежилая площадь (пристройки).

Не нужно платить за: