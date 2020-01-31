Кому и за что платить
Налог на недвижимость будут платить те жители Украины, которые имеют в собственности имущество с квадратурой, превышающей допустимую норму.
Она установлена на уровне 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для частных домов.
Налогом на недвижимость в 2020 году будет также облагаться и нежилая площадь (пристройки).
Не нужно платить за:
- детские дома семейного типа;
- дома и квартиры детей-сирот и тех, кто лишился родительской опеки;
- недвижимость в зоне отчуждения;
- недвижимость в общежитиях.
Сколько нужно платить
Размер налога устанавливают сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин.
Однако у него есть ограниченная государством ставка в размере 1,5% от минимальной заработной платы за один квадратный метр. Но платить придется за площадь, которая превышает норму. Это значит, что за квартиру в 70 квадратных метров нужно будет платить налог за 10 квадратных метров.
Местные власти также могут уменьшать процент налога на жилье.
В 2020 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2019 год, потом для расчета будут брать минимальную зарплату прошлого года, которая составляет 4 173 грн. Таким образом максимальный налог за один квадратный метр составит около 62,59 грн.
Что будет, если не платить налог
Контролирующий орган должен вручить уведомление-решение касательно уплаты налога до 1 июля 2020 года. Если этого не произошло, то такие лица освобождаются от уплаты штрафа за несвоевременную уплату налога.
После получения уведомления у вас будет 60 дней для того, чтобы заплатить налог на недвижимость. Если этого не сделать, то будет насчитываться штраф, который зависит от времени просрочки оплаты:
- до 30 дней – штраф 10% от суммы налогового долга;
- больше 30 дней – штраф 20% от суммы налогового долга.
Сертифицированный бухгалтер Анна Мироненко рассказала Фактам ICTV, что ответственность за неуплату налогов полностью лежит на гражданах, потому к их оплате нужно подходить ответственно.
– Если до 1 июля вы не получили уведомление с суммой налога, следует обратиться в ГФС для выяснения причины, а в случае если в рамках срока уплаты налоговых обязательств у вас не удалось уточнить сумму, то следует оплатить, хотя бы самостоятельно рассчитанную сумму, – рассказала бухгалтер.
Такое решение позволит уменьшить штраф, если его все же решат начислить.
Стоить помнить, что вам не должны прислать уведомления об оплате за прошлые годы.
– Уведомление-решение отправляется сотрудниками ГФС по результатам сверки деклараций граждан с государственными реестрами, поэтому, повторная отправка за предыдущие периоды маловероятна, – рассказала Фактам ICTV юрист компании Felix Consult Наталия Бойчук.
Людям с недвижимостью, за которую необходимо платить налог, также будут начислять штраф за неуплату даже в случае неполучения квитанций от налоговой.
Это посчитают как отказ платить налог, за что имущество могут арестовать.
– В случае злостной неуплаты налоговых обязательств, ГФС может передать ваше долговое обязательство в исполнительную службу для принудительного взыскания данных обязательств, – объяснила Анна Мироненко.
На какое имущество могут наложить арест или конфисковать:
- банковские счета (включая депозиты);
- движимое имущество;
- недвижимое имущество.
Процедура его наложения достаточно простая: взыскатель обращается в суд для получения исполнительного листа, а после этого идет с документом в исполнительную службу, где открывается исполнительное производство, и применяются меры для взыскания долга.
Однако, если вам не приходило уведомление об оплате налога на недвижимость, можно попробовать оспорить решение об аресте имущества.
– Каждый прецедент нужно рассматривать отдельно, но в общем такая возможность есть. Обжалование происходит в судебном порядке, поэтому перед тем как обратиться в суд, нужно определиться с позицией вашей стороны и собрать документы, подтверждающие неправомерность действий исполнительной службы или ГФС, – объяснила Наталия Бойчук.
Если вам не пришла квитанция, но заплатить налог нужно, необходимо обратиться в местное отделение фискальной службы.