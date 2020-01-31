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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Податок на нерухомість: хто має платити і коли прийдуть квитанції

Податок на нерухомість у 2020 році платитимуть за 2019 рік. Факти ICTV розповідають все, що необхідно знати про податок.

Кому і за що платити

Податок на нерухомість будуть платити ті жителі України, які мають у власності майно з квадратурою, що перевищує допустиму норму.

Вона встановлена на рівні 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для приватних будинків.

Податком на нерухомість в 2020 році також обкладатиметься і нежитлова площа (прибудови).

Не потрібно платити за:

  • дитячі будинки сімейного типу;
  • будинки і квартири дітей-сиріт і тих, хто не має батьківського піклування;
  • нерухомість у зоні відчуження;
  • нерухомість у гуртожитках.

Скільки потрібно платити

Розмір податку встановлюють сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад.

Однак у нього є обмежена державою ставка у розмірі 1,5% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Але платити доведеться за площу, яка перевищує норму. Це означає, що за квартиру в 70 квадратних метрів потрібно буде платити податок за 10 квадратних метрів.

Місцева влада також може зменшувати відсоток податку на житло.

У 2020 році українці платитимуть податок на нерухомість за 2019 рік, потім для розрахунку братимуть мінімальну зарплату минулого року, яка становить 4 173 грн. Так, максимальний податок за один квадратний метр складе близько 62,59 грн.

Що буде, якщо не платити податок

Контролюючий орган повинен вручити повідомлення-рішення щодо сплати податку до 1 липня 2020 року. Якщо цього не відбулося, то такі особи звільняються від сплати штрафу за несвоєчасну сплату податку.

Після отримання повідомлення у вас буде 60 днів для того, щоб заплатити податок на нерухомість. Якщо цього не зробити, то нараховуватиметься штраф, що залежить від часу, на який була прострочена оплата:

  • до 30 днів – штраф 10% від суми податкового боргу;
  • більше 30 днів – штраф 20% від суми податкового боргу.

Сертифікований бухгалтер Ганна Мироненко розповіла Фактам ICTV, що відповідальність за несплату податків повністю лежить на громадянах, тому до їх оплати потрібно підходити відповідально.

– Якщо до 1 липня ви не отримали повідомлення з сумою податку, слід звернутися до ДФС для з’ясування причини, а в разі якщо в рамках терміну сплати податкових зобов’язань у вас не вдалося уточнити суму, то слід сплатити, хоча б самостійно розраховану суму, – розповіла бухгалтер .

Таке рішення дозволить зменшить штраф, якщо його все ж вирішать нарахувати.

Варто пам’ятати, що вам не повинні надіслати повідомлення про оплату за минулі роки.

– Повідомлення-рішення відправляється співробітниками ДФС за результатами звірки декларацій громадян з державними реєстрами, тому, повторне відправлення за попередні періоди малоймовірне, – розповіла Фактам ICTV юрист компанії Felix Consult Наталія Бойчук.

Людям з нерухомістю, за яку необхідно платити податок, також нараховуватимуть штраф за несплату навіть у разі неотримання квитанцій від податкової.

Це вважатимуть за відмову платити податок, за що майно можуть заарештувати.

– У разі злісної несплати податкових зобов’язань, ДФС може передати ваше боргове зобов’язання у виконавчу службу для примусового стягнення таких зобов’язань, – пояснила Анна Мироненко.

На яке майно можуть накласти арешт або конфіскувати:

  • банківські рахунки (включаючи депозити);
  • рухоме майно;
  • нерухоме майно.

Процедура його накладення досить проста: стягувач звертається до суду для отримання виконавчого листа, а після цього йде з документом до виконавчої служби, де відкривається виконавче провадження, і вживаються заходи для стягнення боргу.

Однак, якщо вам не приходило повідомлення про оплату податку на нерухомість, можна спробувати оскаржити рішення про арешт майна.

– Кожен прецедент потрібно розглядати окремо, але загалом така можливість є. Оскарження відбувається в судовому порядку, тому перед тим як звернутися до суду, потрібно визначитися з позицією вашого боку і зібрати документи, що підтверджують неправомірність дій виконавчої служби або ДФС, – пояснила Наталія Бойчук.

Якщо вам не прийшла квитанція, але заплатити податок потрібно, необхідно звернутися до місцевого відділення фіскальної служби.

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