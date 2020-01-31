Податок на нерухомість будуть платити ті жителі України, які мають у власності майно з квадратурою, що перевищує допустиму норму.

Вона встановлена на рівні 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для приватних будинків.

Податком на нерухомість в 2020 році також обкладатиметься і нежитлова площа (прибудови).

Не потрібно платити за: