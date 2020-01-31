Кому і за що платити
Податок на нерухомість будуть платити ті жителі України, які мають у власності майно з квадратурою, що перевищує допустиму норму.
Вона встановлена на рівні 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для приватних будинків.
Податком на нерухомість в 2020 році також обкладатиметься і нежитлова площа (прибудови).
Не потрібно платити за:
- дитячі будинки сімейного типу;
- будинки і квартири дітей-сиріт і тих, хто не має батьківського піклування;
- нерухомість у зоні відчуження;
- нерухомість у гуртожитках.
Скільки потрібно платити
Розмір податку встановлюють сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад.
Однак у нього є обмежена державою ставка у розмірі 1,5% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Але платити доведеться за площу, яка перевищує норму. Це означає, що за квартиру в 70 квадратних метрів потрібно буде платити податок за 10 квадратних метрів.
Місцева влада також може зменшувати відсоток податку на житло.
У 2020 році українці платитимуть податок на нерухомість за 2019 рік, потім для розрахунку братимуть мінімальну зарплату минулого року, яка становить 4 173 грн. Так, максимальний податок за один квадратний метр складе близько 62,59 грн.
Що буде, якщо не платити податок
Контролюючий орган повинен вручити повідомлення-рішення щодо сплати податку до 1 липня 2020 року. Якщо цього не відбулося, то такі особи звільняються від сплати штрафу за несвоєчасну сплату податку.
Після отримання повідомлення у вас буде 60 днів для того, щоб заплатити податок на нерухомість. Якщо цього не зробити, то нараховуватиметься штраф, що залежить від часу, на який була прострочена оплата:
- до 30 днів – штраф 10% від суми податкового боргу;
- більше 30 днів – штраф 20% від суми податкового боргу.
Сертифікований бухгалтер Ганна Мироненко розповіла Фактам ICTV, що відповідальність за несплату податків повністю лежить на громадянах, тому до їх оплати потрібно підходити відповідально.
– Якщо до 1 липня ви не отримали повідомлення з сумою податку, слід звернутися до ДФС для з’ясування причини, а в разі якщо в рамках терміну сплати податкових зобов’язань у вас не вдалося уточнити суму, то слід сплатити, хоча б самостійно розраховану суму, – розповіла бухгалтер .
Таке рішення дозволить зменшить штраф, якщо його все ж вирішать нарахувати.
Варто пам’ятати, що вам не повинні надіслати повідомлення про оплату за минулі роки.
– Повідомлення-рішення відправляється співробітниками ДФС за результатами звірки декларацій громадян з державними реєстрами, тому, повторне відправлення за попередні періоди малоймовірне, – розповіла Фактам ICTV юрист компанії Felix Consult Наталія Бойчук.
Людям з нерухомістю, за яку необхідно платити податок, також нараховуватимуть штраф за несплату навіть у разі неотримання квитанцій від податкової.
Це вважатимуть за відмову платити податок, за що майно можуть заарештувати.
– У разі злісної несплати податкових зобов’язань, ДФС може передати ваше боргове зобов’язання у виконавчу службу для примусового стягнення таких зобов’язань, – пояснила Анна Мироненко.
На яке майно можуть накласти арешт або конфіскувати:
- банківські рахунки (включаючи депозити);
- рухоме майно;
- нерухоме майно.
Процедура його накладення досить проста: стягувач звертається до суду для отримання виконавчого листа, а після цього йде з документом до виконавчої служби, де відкривається виконавче провадження, і вживаються заходи для стягнення боргу.
Однак, якщо вам не приходило повідомлення про оплату податку на нерухомість, можна спробувати оскаржити рішення про арешт майна.
– Кожен прецедент потрібно розглядати окремо, але загалом така можливість є. Оскарження відбувається в судовому порядку, тому перед тим як звернутися до суду, потрібно визначитися з позицією вашого боку і зібрати документи, що підтверджують неправомірність дій виконавчої служби або ДФС, – пояснила Наталія Бойчук.
Якщо вам не прийшла квитанція, але заплатити податок потрібно, необхідно звернутися до місцевого відділення фіскальної служби.