Во Львове госпитализировали двух людей, вернувшихся из Китая

Во Львове с признаками острого респираторного заболевания госпитализировали двух людей, вернувшихся из Китая.
У них обнаружили легкие катаральные явления, которые являются признаками ОРЗ. Они вернулись из провинций Китая, которые не входят в зону эпидемиологической опасности. После возвращения их госпитализировали бригады экстренной медицинской помощи во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.
Госпитализированным были проведены экспресс-тесты на грипп, которые являются отрицательными. Другие пробы и анализы были отобраны у пациентов и направлены в Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Их состояние близко к удовлетворительному.
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Во Львовской облгосадминистрации сообщают, что в случае необходимости в областной инфекционной клинической больнице есть возможность обеспечения боксовых палат с изоляцией лиц или пациентов с подозрением на коронавирус и другие опасные инфекционные заболевания.
Напомним, ранее стало известно, что в России обнаружили два случая заражения коронавирусом.
Источник: Львовская облгосадминистрация