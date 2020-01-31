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Факти / Україна

У Львові госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю

У Львові з ознаками гострого респіраторного захворювання госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю.

У них виявили легкі катаральні явища, які є ознаками ГРЗ. Вони повернулися з провінцій Китаю, які не входять до зони епідеміологічної небезпеки. Після повернення їх госпіталізували бригади екстреної медичної допомоги до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Госпіталізованим були проведені експрес-тести на грип, які є негативними. Інші проби та аналізи були відібрані у пацієнтів та надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України. Їхній стан є близьким до задовільного.

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У Львівській облдержадміністрації повідомляють, що в разі необхідності в обласній інфекційній клінічній лікарні є можливість забезпечення боксових палат з ізоляцією осіб чи пацієнтів із підозрою на коронавірус та інші небезпечні інфекційні захворювання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії виявили два випадки зараження коронавірусом.

Джерело: Львівська облдержадміністрація

Фото: Dreamstime

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