Зеленский поручил создать штаб для недопущения распространения коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением чрезвычайного положения международного значения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров для усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространение заболевания в Украине.

Также он требует оперативно создать при Кабмине штаб для недопущения распространения коронавируса в Украине.

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) надзвичайного стану міжнародного значення у сфері суспільної охорони здоров`я через глобальний спалах нового коронавірусу поставив ряд завдань Кабінету Міністрів для посилення заходів із недопущення потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

В России зафиксировали два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса nCoV.

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Состояние двух заболевших стабильное, без клинических проявлений и температуры.

За минувшие сутки, 30 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 213 человек, 204 из них погибли в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй. Число заразившихся достигло 9356 человек.

Ранее Факты ICTV писали сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.