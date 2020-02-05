PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Перепись населения 2001 года является большим фейком – Дубилет

Перепись населения, которую проводили в 2001 году, не отражает реальных данных о населении. Такое мнение высказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, если люди не открывали квартиры, то данные переписывали с книги в ЖЭКе.

– Я опрашивал много людей. Почти все говорят: я не помню, меня не переписывали. Оказалось, что многие люди, которые шли по квартирам и стучали в дверь, им также не открывали.

Я думаю, что тогда такая же ситуация была, как и сейчас. Но после того, как им не открывали, они в худшем случае просто придумывали данные, а в лучшем – шли в ЖЭК, открывали эту амбарную книгу и просто переписывали данные оттуда. Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году – это был также большой фейк, – сообщил министр.

Дмитрий Дубилет также отметил, что во время нынешней тестовой переписи населения двери не открывали более 25% людей.

Читайте: Цифровая перепись 2020: о чем говорят цифры и большая ли погрешность

Напомним, ранее правительство обнародовало результаты пробной переписи населения. Согласно полученным данным, в Украине проживает 37 млн ​​289 тыс. человек, не считая людей, проживающих за границей и на временно оккупированной территории.

Источник: Радио Свобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка