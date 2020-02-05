Перепись населения 2001 года является большим фейком – Дубилет

Перепись населения, которую проводили в 2001 году, не отражает реальных данных о населении. Такое мнение высказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, если люди не открывали квартиры, то данные переписывали с книги в ЖЭКе.

– Я опрашивал много людей. Почти все говорят: я не помню, меня не переписывали. Оказалось, что многие люди, которые шли по квартирам и стучали в дверь, им также не открывали. Я думаю, что тогда такая же ситуация была, как и сейчас. Но после того, как им не открывали, они в худшем случае просто придумывали данные, а в лучшем – шли в ЖЭК, открывали эту амбарную книгу и просто переписывали данные оттуда. Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году – это был также большой фейк, – сообщил министр.

Дмитрий Дубилет также отметил, что во время нынешней тестовой переписи населения двери не открывали более 25% людей.

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Напомним, ранее правительство обнародовало результаты пробной переписи населения. Согласно полученным данным, в Украине проживает 37 млн ​​289 тыс. человек, не считая людей, проживающих за границей и на временно оккупированной территории.