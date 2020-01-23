Пробная перепись населения Украины демонстрирует, что по состоянию на 1 декабря 2019 в нашей стране проживает 37 млн ​​289 тыс. человек.

В это число не входят люди, которые живут за границей и на временно оккупированной территории.

Как проводили перепись?

Для проведения цифровой переписи использовать три метода:

данные мобильных операторов, статистического обследования домохозяйств и реестров; данные пенсионного фонда и экстраполяция через поло-возрастную структуру; реестровый метод, то есть путем сбора данных из госреестров.

При этом отклонение не превышает 2,86%.

На этом перепись не планируют завершать. К августу 2020 года обещают получить более точные данные.

Сейчас в переписи населения нет информации об образовании, языке общения, этническом происхождении, внутренней миграции, жилищных условиях украинцев, составе домохозяйств.

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Впрочем, Дмитрий Дубилет не исключил, что будет проведение традиционной переписи:

– Окончательное решение по этому поводу еще не принято. Лично я считаю, что проводить перепись населения не требуется. Это неточный метод, который к тому же стоит колоссальных денег.

Что показывают цифры

В Украине проживает больше женщин, чем мужчин – 20 млн 9 тыс. против 17 млн ​​280 тыс. Причем наибольшая разница среди людей старше 65 лет. Женщин – 4 млн 149 тыс., а мужчин – 2 млн 99 тыс.

– Основная причина такого количества мужчин – их низкая продолжительность жизни. Плюс фактор заробитчан, а также военные действия на территории Украины – хотя эти потери невелики, они есть, – считает Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии Выбор.

Кроме того, существенный разрыв между детьми до 14 лет (таких 5 млн 756 тыс.) и молодежью в возрасте 15-24 лет (3 млн 584 тыс.).

– Здесь сказывается всплеск рождаемости, который наблюдался на фоне введения довольно хорошей денежной государственной поддержки молодым родителям, – отмечает Брудницкая.

Уровень рождаемости тесно связан с экономикой, отмечает Назар Заболотный, аналитик ОО Центр совместных действий.

– Когда экономика стабильна, с рождаемостью все в порядке. Вспомним период во времена президентства Ющенко до 2008 года – там за счет повышения помощи в связи с рождением ребенка и вообще благоприятной экономической ситуацией росла рождаемость.

Среди позитивных тенденций эксперты называют соотношение детей и граждан трудоспособного возраста – 9 млн 340 тыс. и 16 млн 458 тыс.

– Это означает, что соотношение рождаемости-смертности оптимистическое относительно, по крайней мере, восстановления трудовых ресурсов, – отмечает Брудницкая.

Она также отмечает стремительное старение украинского населения. Людей зрелого трудоспособного возраста – 5 млн 243 тыс., а пожилых – 6 млн 248 тыс.

– Кризис, о котором так долго говорили, наступает: один работающий вынужден содержать минимум 1,5 пенсионера.

Возможные ошибки

Эксперты же отмечают – в представленных результатах возможны погрешности. Во-первых, неточными могут быть данные из Донецкой и Луганской областей.

– Пункты пропуска ежедневно пересекает около 20 тыс. человек. Кроме того, есть большое количество людей, которые получают соцпомощь, фиктивно зарегистрированы на нашей территории, но живут на оккупированной, – отмечает Назар Заболотный.

Кроме того, эксперт отмечает – перепись важна, прежде всего, для экономики, чтобы предприниматели могли планировать, где открывать свои представительства, где и как распространять продукцию. Поэтому важно вымерять не только количественные показатели, но и качественные – экономическая активность, сфера занятости и т. п.

– На Тернопольщине одна немецкая компания открыла завод. Они посмотрели, что достаточно трудоспособного населения, проанализировали средний уровень заработка в регионе. А сейчас не могут его обеспечить рабочей силой, ведь большинство населения за рубежом и его не устраивает официальный уровень дохода, который показывает государство.

Он также добавляет, что существует “челночная” миграция, которую тоже трудно вычислить.

– Например, человек живет в Ирпене, а работаете в Киеве. Учесть, где он на самом деле проживает, невозможно, поскольку он одинаковое количество времени проводит и там, и там.

Кроме того, добавляет эксперт, если человек имеет два телефона, операторы могли посчитать его как двух разных людей.

Данные, которые приведены в этом году, показывают стремительную тенденцию к уменьшению количества населения Украины. Ведь последний анализ делал Госстат в 2018 году. По их данным, без учета временно оккупированных территорий в Украине проживало 42 млн 386 тыс. человек. Но, учитывая, что по крайней мере до августа еще будет продолжаться работа над сбором и анализом информации, можем получить совсем другие цифры.

К слову, Факты ICTV писали, что именно продемонстрировала перепись по возрасту, регионам и структуре.