Перепис населення 2001 року є великим фейком – Дубілет

Перепис населення, який проводили у 2001 році, не відображає реальних даних про населення. Таку думку висловив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, якщо люди не відчиняли квартири, то дані переписували з книги в ЖЕКу.

– Я опитував багато людей. Майже всі кажуть: я не пам’ятаю, мене не переписували. Виявилося, що багато людей, які йшли по квартирах та стукали у двері, їм також не відчиняли. Я думаю, що тоді така сама ситуація була, як і зараз. Але після того, як їм не відчиняли, вони у гіршому випадку просто вигадували дані, а в кращому – йшли у ЖЕК, відкривали цю амбарну книгу і просто переписували дані звідти. Якщо чесно, то перепис населення, який був у 2001 році – це був також великий фейк, – повідомив міністр.

Дмитро Дубілет також зазначив, що під час цьогорічного тестового перепису населення двері не відчиняли більше 25% людей.

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Нагадаємо, раніше уряд оприлюднив результати пробного перепису населення. Згідно з отриманими даними, в Україні проживає 37 млн 289 тис. осіб, не враховуючи людей, які мешкають за кордоном і на тимчасового окупованих територіях.