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Факти / Україна / Політика

Справу проти Азарова розгляне Вищий антикорупційний суд

5 лютого відбулось чергове засідання Апеляційної палати ВАКС.

Було розглянуто скаргу адвоката Миколи Азарова щодо ухвали Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року.

– За результатами судового розгляду колегія суддів ухвалила передати матеріали за скаргою адвоката підозрюваних до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду, – йдеться у повідомленні ВАКС.

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Ухвала набула чинності та не підлягає повторному перегляду чи оскарженню.

Микола Азаров з 2018 року перебуває у розшуку ГПУ.

Як повідомляли Факти ICTV, в Італії відкрили таку ж кримінальну справу проти сина Азарова. Його звинувачують у “продажу” посади Андрію Клюєву.

Джерело: Судова влада України

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