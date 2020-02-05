Зеленский решил $2,9 млрд Газпрома отдать на дороги и медицину

$2,9 млрд компенсации, полученные Нафтогазом от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, можно направить на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли, заявил президент Владимир Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

В частности, по его словам, эти средства будут направлены на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность.

– Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине, – добавил глава государства.

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Зеленский поручил Кабмину в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

Напомним, 27 декабря 2019 года российский Газпром погасил свой долг по решению Стокгольмского арбитража на сумму более $2,9 млрд.