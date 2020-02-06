Чверть шкільних меню не відповідає нормам – Держпродспоживслужба

Під час планової перевірки організації харчування дітей у навчальних закладах спеціалісти Держпродспоживслужби виявили низку порушень.

Про це вони повідомили на міжвідомчій нараді з питань організації харчування у школах.

Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула та проаналізувала понад 8 тис. щоденних шкільних меню.

У 25% було виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.

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– Торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%. Недотримання норм шкільних меню спричинене обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти, – зауважила в. о. голови відомства Ольга Шевченко.

У Держпродспоживслужбі запевнили, що ситуація під контролем.

Служба докладе зусиль для покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти і загального стану організації харчування школярів.

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Джерело: Держпродспоживслужба