PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Чверть шкільних меню не відповідає нормам – Держпродспоживслужба

Під час планової перевірки організації харчування дітей у навчальних закладах спеціалісти Держпродспоживслужби виявили низку порушень.

Про це вони повідомили на міжвідомчій нараді з питань організації харчування у школах.

Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула та проаналізувала понад 8 тис. щоденних шкільних меню.

У 25%  було виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.

Читайте: У школі Полтавської області померла дитина

– Торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.

Недотримання норм шкільних меню спричинене обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти, – зауважила в. о. голови відомства Ольга Шевченко.

У Держпродспоживслужбі запевнили, що ситуація під контролем.

Служба докладе зусиль для покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти і загального стану організації харчування школярів.

Раніше Факти ICTV розповідали, чим годують депутатів IX скликання в їдальні Верховної Ради.

Джерело: Держпродспоживслужба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка