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Факты / Надзвичайні події

В школе Полтавской области умер ребенок

22 января в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой помощи, что в одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в школе №22 в Ровно девятикласснице стало плохо во время уроков. По словам, директора учебного заведения, девочка была жива пока он ее нес к скорой. Ребенок умер на руках медиков уже в машине.

Источник: Нацполиция

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