Горячий воск и порношоу: Нефедов оторвался на вечеринке в стиле БДСМ

Председатель Таможенной службы Максим Нефедов посетил закрытую вечеринку в стиле БДСМ в одном из самых дорогих клубов Киева – Queen.

В сети появилось видео, на котором Нефедов танцует в окружении полуголых девушек. Одну из них председатель Таможенной службы облил горячим воском из свечи.

К слову, Нефедов отдыхал в “тайной комнате” клуба на вечеринке De Sad, где проходит традиционное порношоу. Попасть на мероприятие можно только по спискам, а анонсы вечеринок публикуются в соцсетях.

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Пранкер Джокер написал Нефедову от имени заместителя председателя Слуги народа Евгении Кравчук по поводу видео и сказал, что во фракции скандал из-за этого инцидента.

– А в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девочки PJ, не голые, я ничего ужасного не делаю, – ответил он.

Ранее во время голосования в Раде Илья Кива смотрел на телефоне видеоролик, как один мужчина снимает шорты и голыми ягодицами садится на лицо другого мужчины.