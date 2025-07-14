HBO показал первый кадр со съемок сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO впервые показал, как будет выглядеть новый сериал о Гарри Поттере. На снимке — 11-летний шотландский актер Доминик Маклафлин в роли Гарри, одетый в форму Хогвартса с фирменными очками и знаменитым шрамом на лбу.

Об этом сообщили в официальном аккаунте Instagram HBO.

Гарри Поттер возвращается: HBO приступил к съемкам нового сериала

— Новый сериал. Первокурсники, выходите вперед. Оригинальная серия о Гарри Поттере от HBO уже в производстве. Фото сразу вызвало восхищение среди фанатов, которые назвали актера идеальным выбором для роли, — прокомментировали в НВО.

Особое внимание привлек цвет глаз Маклафлина — зеленый, как у героя в романах Дж. К. Роулинг, в отличие от синих глаз Дэниела Рэдклиффа в фильмах.

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Доминик — молодой актер, для которого эта роль стала лишь второй крупной телевизионной работой. Ранее он снимался в семейном фильме Grow, который выйдет в 2025 году.

Главные роли Гермионы и Рона исполнят Арабелла Стэнтон и Аластейр Стаут. Также в сериале снимутся Ник Фрост (Хагрид), Паапа Эссидью (Снейп), Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет МакТир (Макгонегел), Локс Пратт (Драко), Кэтрин Паркинсон (Молли Уизли), Бел Паули и Дэниел Ригби (Петуния и Вернон Дурсли), а также Сиенна Муса, Алессия Леони, Лео Эрли и Берти Карвел.

Сериал будет экранизацией семи романов Роулинг — каждый сезон посвящен отдельной книге. Проект рассчитан примерно на 10 лет и будет транслироваться на HBO Max. Ожидается, что премьера состоится в 2026 году.

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