Гарячий віск і порношоу: Нефьодов відірвався на вечірці в стилі БДСМ

Голова митної служби Максим Нефьодов відвідав закриту вечірку в стилі БДСМ в одному з найдорожчих клубів Києва – Queen.

У мережі з’явилося відео, на якому Нефьодов танцює в оточенні напівголих дівчат. Одну з них голова митної служби облив гарячим воском зі свічки.

До слова, Нефьодов відпочивав у “таємній кімнаті” клубу на вечірці De Sad, де проходить традиційне порношоу. Потрапити на захід можна тільки за списками, а анонси вечірок публікуються в соцмережах.

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Пранкер Джокер написав Нефьодову від імені заступника голови Слуги народу Євгенії Кравчук з приводу відео і сказав, що у фракції скандал через цей інцидент.

– А в чому саме скандал? Це просто нічний клуб, дівчата PJ, не голі, я нічого жахливого не роблю, – відповів він.

Раніше під час голосування у Раді Ілля Кива дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.