PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Гарячий віск і порношоу: Нефьодов відірвався на вечірці в стилі БДСМ

Голова митної служби Максим Нефьодов відвідав закриту вечірку в стилі БДСМ в одному з найдорожчих клубів Києва – Queen.

У мережі з’явилося відео, на якому Нефьодов танцює в оточенні напівголих дівчат. Одну з них голова митної служби облив гарячим воском зі свічки.

До слова, Нефьодов відпочивав у “таємній кімнаті” клубу на вечірці De Sad, де проходить традиційне порношоу. Потрапити на захід можна тільки за списками, а анонси вечірок публікуються в соцмережах.

Читайте: Кива розглядав оголену жінку на засіданні Ради, але Разумков відволік

Пранкер Джокер написав Нефьодову від імені заступника голови Слуги народу Євгенії Кравчук з приводу відео і сказав, що у фракції скандал через цей інцидент.

– А в чому саме скандал? Це просто нічний клуб, дівчата PJ, не голі, я нічого жахливого не роблю, – відповів він.

Раніше під час голосування у Раді Ілля Кива дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.

Джерело: Страна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка