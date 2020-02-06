Нас толкают на то, чтобы в Раде была драка и кровь: Разумков о земельной реформе

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов договориться и принять земельную реформу.

Разумков отметил, что решение будет принимать большинство.

– Я понимаю, что сегодня много кто толкает нас на то, чтобы в Верховной Раде снова была драка, кровь, и, не только в Верховной Раде. Если мы о чем-то договариваемся, и это действительно ценно, когда все фракции садятся за стол и договариваются, приходят к какому-то консенсусу, – сказал он.

Разумков призвал нардепов не блокировать президию и разрешить руководству Рады идти по регламенту повестки дня.

Он напомнил, что никто регламент не нарушал.

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– Все надеялись, что мы нарушим регламент? Что мы пойдем так как кому-то будет удобно? Нет! Мы пошли по закону. Прошел комитет, подготовил правки, предоставил их залу, зал имел возможность их изучить, сейчас зал имеет право решить, – сказал он.

Напомним, ранее председатель Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме. К ней попытался пройти Сергей Власенко, но ему помешал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук. Между мужчинами в Раде произошла потасовка.